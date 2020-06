Mannheimer "Frösche" messen sich mit Rüsselsheimer "Tigerenten"

Wer wird am Ende die Nase vorn haben? Frösche oder Tigerenten? Eine Antwort auf diese Frage gibt es an diesem Samstag, 27. Juni, um 10.45 Uhr auf KiKa, dem Kindersender der ARD. Dann treten bei der einstündigen Sendung Tigerenten Club die drei „Frösche“ des Mannheimer Ludwig-Frank-Gymnasiums (LFG) - Julia (12), Lionel (12) und Vit (11) von der 6e - gegen die „Tigerenten“ des Gymnasiums in Rüsselsheim an.

Eigentlich hätten die drei Schüler gemeinsam mit der ganzen Klasse, Lehrerin Barbara Otto und ihrem Kollegen Tobias Kehret ins SWR-Studio nach Baden-Baden reisen sollen. Aber das Coronavirus machte allen einen Strich durch die Rechnung. „Ich fand das schade“, erzählt Lionel dem „Mannheimer Morgen“. Er hatte sich schon unheimlich darauf gefreut, im Finale die Tigerente zu reiten. „Es geht halt nicht anders“, nimmt es Vit gelassen: „Man hat schon damit gerechnet“, sagt er. Denn die Aufzeichnung der Sendung war für den 13. Mai terminiert -und damit mitten in der Corona-Hochphase.

Als früher im Jahr die Zusage des SWR kam, „haben sich alle wahnsinnig gefreut“, blickt Barbara Otto zurück. Turnerin Julia, Feldhockeyspieler Lionel und Fußballer Vit sollten Probeaufnahmen machen, während der Rest der Sportlerklasse das Studio besichtigt hätte - und zur eigentlichen Sendung zurückgekommen wäre, um kräftig anzufeuern.

Stattdessen setzten sich die drei Schüler zuhause vor ihre Computer und meisterten Aufgaben über eine Videoschalte. Statt vor Ort anzufeuern, nahmen die Klassenkameraden Anfeuerungsrufe auf und schickten die Videoschnipsel an den SWR - der einige davon bei der Ausstrahlung der Sendung einblenden kann.

Dass die Mannheimer die Frösche-Mannschaft bilden, konnten sie sich nicht aussuchen. Die meisten hätten lieber das Tigerenten-Team gestellt. Nicht so Vit: „Ich war von Anfang an für die Frösche - weil ich die Farbe Grün mag.“

Der Gewinn, den die Schüler erspielen, geht an den Verein Hammer Forum. Er möchte in Guinea-Bissau, einem der ärmsten Länder der Welt, eine Kinderambulanz aufbauen. Zu sehen ist der Tigerenten Club nicht nur am Samstag auf KiKa, sondern auch am Sonntag, 7.05 Uhr, im ARD-Kinderprogramm Check Eins. Abrufbar ist die Sendung danach auch über ARD- oder SWR-Mediathek oder kindernetz.de/tigerentenclub.

