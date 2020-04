Mannheimer Gastrobetriebe helfen Wohnungslosen – Stadt kritisiert Gabenzäune

Mannheim.Mehrere Mannheimer Gastronomiebetriebe wollen Wohnungslosen in Zeiten der Corona-Krise warme Mahlzeiten anbieten. Ein Restaurant in der Oststadt belieferte bereits an den vergangenen zwei Wochenenden eine Übernachtungsstätte mit gekochtem Essen, teilte die Stadt mit. Finanziert wurden die Zutaten dafür aus Spenden von Mannheimer Bürgern. Auch ein Café in der Innenstadt plant, mittags eine warme Suppe für Bedürftige anzubieten.

Der Bedarf an Lebensmittel für Wohnungslose und Bedürftige in der Stadt sei gedeckt, heißt es in der Mitteilung weiter. Deswegen werden die Bewohner Mannheims gleichzeitig dazu angehalten, von Essensspenden an Gabenzäunen abzusehen. Grund sei zum einen, dass die Speisen nicht auf die nötige Qualität kontrolliert werden können. Ebenso seien die Spenden mit Blick auf den Infektionsschutz kritisch zu betrachten. Die Gaben könnten von unterschiedlichen Menschen angefasst werden, auch die Einhaltung des Mindestabstands wird seitens der Stadt in Frage gestellt. Bei Sachspenden seien auf jeden Fall die Hygienevorschriften einzuhalten.

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe stehen zur Verfügung

Weiter wird darüber informiert, dass die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Stadt weiter zur Verfügung stehen. So wird an der Fachberatungsstelle in der Holzstraße 3 das sogenannte „Tagegeld“ ausgezahlt. Damit könnten sich die Bedürftigen selbstständig mit Lebensmitteln oder Hygieneartikeln versorgen. Die Übernachtungsstelle in der Bonadiesstraße steht unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes ebenfalls weiterhin zur Verfügung. Das gilt genauso für die Einrichtungen im ambulanten betreuten Wohnen. Die Tagesstätten für Wohnungslose der freien Träger sind geschlossen, bieten aber Essen zum Mitnehmen an.

Wer die Wohnungslosen zusätzlich unterstützen möchte, könne dies aus Sicht der Stadt am besten tun, indem Organisationen und Träger mit finanziellen Zuwendungen unterstützt werden.