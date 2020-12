Mannheimer Gesundheitsamt meldet 104 neue Corona-Fälle

Mannheim.Dem Gesundheitsamt in Mannheim wurden bis zum Mittwochnachmittag, 16 Uhr, 104 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich damit auf insgesamt 5974. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 239,2

Die Mehrzahl der positiven Fälle stamme von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden, so das Gesundheitsamt. Immer wieder gebe es Cluster, also Anhäufung von Fällen in bestimmten Gruppen wie Betrieben, Familien und Heimen.

Bislang sind in Mannheim 4127 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es 1778 akute Fälle. Die weit überwiegende Zahl aller bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen den Angaben der Stadt zufolge nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne bleiben.