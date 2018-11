Mannheimer Hallenbad füllt Schwimmerbecken neu

Das eingetrübte Wasser des Schwimmerbeckens im Neckarauer Hallenbad (wir berichteten) wird nun doch abgelassen. Wie der Leiter des Rathaus-Fachbereichs Sport und Freizeit, Uwe Kaliske, am Freitag ankündigte, schließt das Bad aus diesem Grund von Montag, 12. November, für mindestens vier Tage. Geplant ist, am Freitag, 16. November, um 10 Uhr mit „glasklarem Wasser“ wieder zu öffnen. Der Saunabetrieb läuft während der Schließung der Schwimmhalle normal weiter.

Die milchig-weiße Verfärbung des Wassers im Schwimmbecken sei Folge technischer Probleme. Es sei ein Flockungsmittel ins Beckenwasser gelangt, das zur Reinigung des Wassers benötigt werde. Die Substanz - chemisch aufbereitetes Salz - werde routinemäßig zur Entfernung kleinster Schmutzpartikel aus dem Beckenwasser genutzt. Das Salz sei „gesundheitlich unbedenklich“, weswegen keinesfalls von einer Verunreinigung des Wassers gesprochen werden könne und das Bad zunächst normal geöffnet blieb. Die mikrobiologische Wasserqualität, so teilte die Stadt gestern mit, werde drei Mal am Tag überprüft, sei ebenfalls „unbedenklich.“ Kaliske: „Die seit Anfang Oktober andauernde Trübung sollte eigentlich durch intensive und turnusmäßige Spülgänge der Reinigungsfilter langsam verschwinden.“

Grundreinigung geplant

Da aber die Filter dadurch an die Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit gelangt seien und die Eintrübung langsamer als erwartet zurückgehe, habe man sich nun zum Austausch des Wassers entschlossen. Das Wasser wird am Montag deswegen ganz abgelassen, die Filter, das Becken und die wasserführenden Bereiche der Umwälz-Anlage werden grundgereinigt. Danach werde das Becken frisch befüllt und aufgeheizt. Seit Beginn der Wasser-Verfärbung hatten sich zahlreiche Badegäste bei der Stadt über die schlechten Sichtverhältnisse beschwert. „Viele Badegäste fühlen sich beim Schwimmen einfach unbehaglich“, so Kaliske, obwohl die Wasserqualität „völlig in Ordnung“ sei.

