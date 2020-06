Mannheimer Hilfseinrichtung für Trinker geht im August in Betrieb

Anwohner, die sich über Obdachlose beklagen, die in Parks und auf Spielplätzen ihre Habseligkeiten ausbreiten und Anlaufstellen, die wegen Abstands- und Hygienevorschriften Essen durch eine Fensteröffnung reichen müssen: Beschwerden von Bürgern und das, was Philip Gerber momentan auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz in K 3 beobachtet, bilden die Momentaufnahme einer Großstadt in Zeiten der

...