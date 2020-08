Mannheimer Homeschooling-Bilanz: „Viele Lehrer waren verloren“

Mit den Sommerferien endet vorläufig ein großes soziales Experiment: das Homeschooling. Zeit also, Bilanz zu ziehen. Als Mitte März für Millionen Schüler der Präsenzunterricht abrupt endete, ahnte wohl niemand, dass dies für die nächsten Monate ein Dauerzustand sein sollte: Eltern und Kinder unter einem Dach, an oftmals einem Tisch in Homeoffice und Homeschooling. Ende April kehrten dann die

...