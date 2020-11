Mannheimer Kliniken schalten in den Notfallmodus

„Keine Besuche“ steht in weißen Buchstaben auf einem blauen Hintergrund. Der Schriftzug ist so groß, dass er schon aus der Entfernung gut zu lesen und grundsätzlich schwer zu übersehen ist. Das Plakat hängt am Zaun des Universitätsklinikums, unmittelbar neben dem Eingang für Besucher. Ähnliche Hinweise finden sich momentan an allen Mannheimer Krankenhäusern, denn seit Montag gilt aus

...