Mannheimer Klinikum-Klage zum Teil erfolgreich

Karlsruhe/Mannheim.Das Mannheimer Universitätsklinikum hat im Rechtsstreit mit einer katholischen Stiftung aus Bensheim einen Teilerfolg erzielt. Das Karlsruher Oberlandesgericht sprach ihm am Montag einen Schadensersatzanspruch in Höhe von rund 5,3 Millionen Euro plus Zinsen zu. Ein weiterer Anspruch in Höhe von etwa zwei Millionen Euro besteht gegenüber einem früheren Geschäftsführer des Südhessischen Klinikverbundes. Offen ist allerdings, ob der Schadensersatz wirklich geleistet werden muss. Möglicherweise sind Stiftung und Geschäftsführer aufgrund der damaligen Verträge von einer Zahlung freigestellt. Dies muss nach Ansicht des Oberlandesgerichts in einem neuen Verfahren vor dem Mannheimer Landgericht geprüft werden.

Bei dem Rechtsstreit geht es um die Insolvenz des Südhessischen Klinikverbunds 2016, an dem die Mannheimer Universitätsmedizin (UMM) 95 Prozent der Anteile trug. Sie wirft der Stiftung Heilig-Geist-Hospital Bensheim unter anderem vor, ihr beim Kauf dreier defizitärer Krankenhäuser in Lampertheim, Bensheim und Lindenfels das Ausmaß der wirtschaftlichen Probleme verschleiert zu haben. Insgesamt wurden 30 Millionen Euro Schadensersatz gefordert, die maximale in einem derartigen Zivilverfahren mögliche Summe.

In erster Instanz hatte das Mannheimer Landgericht im Dezember 2017 die Klage abgewiesen. In zweiter Instanz hat das Klinikum nun in einem Teilbereich Erfolg. Dabei geht es um die sogenannte Bilanzhaftung und die Frage, wie Fördermittel für Krankenhäuser in Bilanzen zu verbuchen sind. Darüber hinaus wies das Oberlandesgericht jedoch alle Forderungen der UMM zurück. Sie muss auch den Hauptteil der Rechtskosten tragen.