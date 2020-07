Mannheimer Kulturschaffende: Angst vor einer gewaltigen Pleitenwelle

Viel deutlicher hätte der Aufschrei nicht sein können. Gleich an vorderster Front des Demonstrationszugs, den das „Bündnis Mannheimer Kulturschaffender“ am Samstagnachmittag in der Innenstadt organisiert hat, prangt in dicken, schwarzen Lettern auf weißem Stoff: „Die Insolvenzwelle rollt."

Ein Spruch, der in den letzten Wochen auch in der Region durchaus traurige Konturen angenommen

...