Mannheimer Liste kürt Achim Weizel zum Spitzenkandidaten

Mit dem bisherigen Fraktionsvorsitzenden Achim Weizel als Spitzenkandidat ziehen die Freien Wähler/Mannheimer Liste in den Wahlkampf zum Gemeinderat. © Troester

Mit dem bisherigen Fraktionsvorsitzenden Achim Weizel als Spitzenkandidat ziehen die Freien Wähler/Mannheimer Liste (ML) in den Wahlkampf zum Mannheimer Gemeinderat am 26. Mai. Einstimmig wählten die Delegierten den 78-jährigen Mediziner am Montagabend bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Trafohaus in der Schwetzingerstadt. Auf den weiteren Plätzen folgen Holger Schmid,

...