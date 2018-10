Mannheimer Lotto-Spieler räumt 100 000 Euro ab

Geldsegen zur Monatsmitte für einen Lottospieler aus Mannheim: Bei der Samstagsziehung vom 13. Oktober hat ein noch unbekannter Tipper einen Gewinn von 100 000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6 erzielt, wie Toto-Lotto Baden-Württemberg gestern mitteilte. Schlüssel war die passende sechsstellige Gewinnzahl 413959. Der Mannheimer versuchte sein Glück im Klassiker 6 aus 49 und nahm für einen zusätzlichen Einsatz von 1,25 Euro an der Super 6 teil. Die Wahrscheinlichkeit auf den Treffer lag bei eins zu einer Million. Seinen Spielschein gab der Glückspilz anonym in einer Annahmestelle in der Mannheimer Innenstadt ab. Um den Gewinn abzurufen, muss er jetzt die gültige Spielquittung vorlegen. Der Volltreffer war der 23. Super-6-Hauptgewinn in diesem Jahr in Baden-Württemberg. Den letzten Großgewinn in der Quadratestadt hatte es im Mai gegeben. Damals freute sich ein Lottospieler ebenfalls über 100 000 Euro. red/lok (Bild: Toto-Lotto)

