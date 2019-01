Mannheimer Luisenpark: Datenschutz trotz Drehkreuz?

Mannheim.Zunächst hebt die junge Frau mit Kinderwagen am Haupteingang des Luisenparks ihre Dauerkarte nur kurz hoch – wie früher. Aber die Dame an der Kasse ist damit nicht zufrieden. Das Plastikkärtchen muss an ein Gerät gehalten werden. Es leuchtet kurz rot auf, dann kann die Besucherin durch. „Wird eigentlich gezählt, wie oft ich da war?“, zweifelt die junge Frau – und damit ist sie nicht alleine.

...