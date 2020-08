Mannheimer machen sich mit Kurs „klimafit“

Treibhauseffekt? Hitzeinseln? Was sich hinter diesen Begriffen verbirgt und wie jeder selbst in Sachen Klimaschutz aktiv werden kann, haben die Teilnehmer des ersten „klimafit“-Kurses in Mannheim gelernt. Die Abendakademie Mannheim hat den Abendkurs für Erwachsene ab Anfang März mit der Klimaschutzagentur Mannheim und in Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim veranstaltet. Rund 20 Bürger haben sich „klimafit“ gemacht, setzten ihr Wissen gleich um und senkten ihren CO2-Fußabdruck.

„Die Stadt Mannheim hat sich das strategische Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Um dieses ambitionierte Vorhaben zu erreichen, brauchen wir engagierte Bürger, die zeigen, wie Klimaschutz geht“, sagt Bürgermeisterin Felicitas Kubala. Für die „klimafit-Challenge“ änderten die Teilnehmer ihre Verhaltensmuster in den Bereichen Energie, Ernährung und Mobilität. Sie versuchten öfter Fleisch oder andere tierische Produkte beim Essen wegzugelassen und nutzten regelmäßig Fahrrad statt Auto.

Zu Kursbeginn rechneten die Teilnehmer ihren CO2-Fußabdruck aus, um später eine Vergleichsbasis zu haben. „Dass kleine Verhaltensänderungen bereits Großes bewirken, haben die Teilnehmer bewiesen. Sie haben Ungewohntes ausprobiert, neue Erfahrungen gesammelt und ihre CO2-Emissionen gesenkt. Mit diesem neuen Wissen sind sie ab sofort in ihrem Umfeld unterwegs und motivieren andere“, so Agnes Schönfelder, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Mannheim.

Die Referenten der Klimaschutzagentur, Caroline Golly und Jan Meyerfeldt, vermittelten auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse, was die Ursachen und Folgen des Klimawandels sowohl auf globaler als auch auf regionaler Ebene sind. Sie zeigten auf, wie man sich für den Klimaschutz einsetzen und wie sich Mannheim an die Folgen des Klimawandels anpassen kann. Zudem wurde die Möglichkeit geboten, direkt mit lokalen Nachhaltigkeitsinitiativen ins Gespräch zu kommen.

Die insgesamt sechs Kursabende fanden von März bis Mai 2020 statt. Coronabedingt mussten einige der Kurse digital durchgeführt werden. Die Teilnehmer erhielten ein „klimafit-Zertifikat“.

Der Fortbildungskurs wurde vom WWF Deutschland und dem Helmholtz-Verbund „Regionale Klimaänderungen” 2017 entwickelt. Der „klimafit“-Kurs wird 2021 wieder in Mannheim angeboten. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020