Mannheimer Maimarktbecher wird nach Hause geliefert

Familie Zorn liefert den Maimarktbecher nach Hause. © Markus Proßwitz

Am Samstag, 25. April 2020, würde der Startschuss für den Maimarkt fallen. In Corona-Zeiten ist alles anders - und deshalb wurde 2020 der Maimarkt abgesagt. Und so mancher treue Maimarktbesucher sehnt sich - angesichts der Absage - schon heute nach dem berühmten Maimarktbecher, ein inoffizielles Symbol des Maimarkts, das in jedem Jahr für tausende von Besucherinnen und Besucher einen süßen Eindruck von Deutschlands größter Verbraucherausstellung vermittelt.

Ein Maimarktbecher, das sind Leckereien, die den Mai ausmachen: frische Erdbeeren, Bayerisch Creme, Biskuit und natürlich einen Schlag frische Sahne, so Katrin Zorn von der Mannheimer Konditorei Zorn. Erst im Dezember wurde sie zur Persönlichkeit im Handwerk gewählt - und schon hat die Powerfrau eine gute Idee: „Wir werden den Maimarktbecher auch 2020 herstellen und dann einfach zu den Kunden bringen“, so Katrin Zorn. „So schlagen wir dem Corona-Virus ein Schnäppchen und die Besucherinnen und Besucher können einen süßen Geschmack des Maimarkts 2020, der ja gar nicht stattfindet, erfahren“.

Zu bestellen gibt es den Maimarktbecher im Shop der Konditorei unter www.meinGeschmack.de und natürlich auch weitere Produkte aus der Frischetheke der Konditorei Zorn. „Ich denke mir, der Maimarktbecher wird Lust auf den Maimarkt 2021 machen, der ja bereits in Planung ist. So wird der Becher die Vorfreude auf den Maimarkt 2021 steigern und zeigen, dass das Konditoren-Handwerk auch in schwierigen Zeiten ihre Kunden mit süßen Leckereien verwöhnen kann“, so Zorn weiter. Zudem komme der Genuss nicht zu kurz: denn das Gedränge, das oftmals vor den Verkaufsständen herrscht, entfalle beim heimatlichen Genuss im Wohnzimmer oder auf der Terrasse.

Da möglichst viele Menschen in dieser schweren Zeit daheim bleiben sollen, um die Infektionskette zu unterbrechen, hat die Konditorei Zorn einen Brot-und Torten-Lieferservice eingerichtet. Kunden, die online (www.meinGeschmack.de) oder telefonisch (0621 70018430) bestellen, können so von der Frische des Maimarktbechers aus der Mannheimer Konditorei profitieren. Gleichzeitig sei dies ein solidarischer Beitrag der Menschen für einen Handwerksbetrieb, der frische Back- und Konditoreiwaren auch in Krisenzeiten mit dem Lieferservice durch Mannheim und die Region rollt.

Katrin Zorn: „Mir fehlt der Maimarkt, die Action am Stand und die Lebensfreude der vielen Menschen. Und ich freue mich, dass wir die Lösung haben und den Maimarktbecher nach Hause liefern können.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.04.2020