Mannheimer Malteser feiern 60. Geburtstag

Mannheim.Sie sind älter geworden - aber nicht alt, sondern haben sich gerade in jüngster Zeit stark erneuert: „Ihr seid Spitze, bleibt so engagiert und innovativ!“ - so gratulierte Sabine Würth, Diözesangeschäftsführerin der Malteser in der Erzdiözese Freiburg, daher den Mannheimer Maltesern am Wochenende zum 60. Geburtstag.

Aber sie haben ihre Wurzeln nicht vergessen. „Dem Nächsten in Liebe

...