Mannheimer Maskenbildnerin Cara Binder auf Rang zwei

Mannheim.Ein junges Maskenbildner-Talent des Mannheimer Nationaltheaters hatte am Sonntag allen Grund zur Freude. Denn obwohl sich die 20-jährige Cara Binder aus Mannheim im ersten Lehrjahr zur Maskenbildnerin an dem Vierspartenhaus befindet, belegte sie in Düsseldorf bei der achten Deutschen Meisterschaft für Maskenbildner in Ausbildung bereits den zweiten Rang. Der Wettbewerb wurde im Rahmen der "Make-up Artist Design Show (mads)" ausgetragen, ein Branchentreffen von Maskenbildern und Visagisten aus Theatern, Opern, TV-Studios und von Musicals.

"Dabei sein war für mich alles"

Der Erfolg kam für Cara Binder überraschend, denn die 20-Jährige war ursprünglich nicht mit großen Hoffnungen angetreten. Im Gespräch mit dem "Mannheimer Morgen" erklärt sie: "Ich war schon froh, dass ich zu einem so großen Wettbewerb überhaupt eingeladen wurde - da war für mich dabei sein alles." Ein Motto, das die Auszubildende offensichtlich beflügelte. Denn nachdem sie sich unter zahlreichen Bewerbern mit ihrer Mappe qualifiziert hatte, machte sie sich an das Konzept für ihre Wettbewerbsfigur - und hatte dabei einige Regeln zu beachten.

So musste das Gesicht ihrer Figur mindestens zu zwei Dritteln geschminkt sein, dazu kam ein sogenanntes Gesichtsteil, eine Art Maske. Diese wurde - wie beispielsweise das Kostüm - vorbereitet zum Wettbewerb mitgebracht. Dort blieben 90 Minuten Zeit, das Thema Monster "auf besonders kreative Art und Weise" an einem Darsteller umzusetzen. Wichtig war dabei beispielsweise, einen perfekten Übergang zwischen Gesichtsteil und geschminktem Bereich auszuarbeiten.