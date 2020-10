Mannheimer Multihalle - Stadträte stimmen für Innenausbau

Mannheim.Der nächste Schritt bei der Sanierung der Multihalle steht bevor. Bei der künftigen Nutzung des Gebäudes im Herzogenriedpark gibt es aber trotz vieler Überlegungen noch offene Fragen. Das wird am Dienstag bei der Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats wieder deutlich. Die Stadträte sprechen sich mit großer Mehrheit für die erste Stufe des Innenausbaus aus, nachdem sie vor einem Jahr rund 14 Millionen Euro für die Dachsanierung bereitgestellt haben.

Der Ausbau unter der prägnanten Dachkonstruktion sieht nun wie berichtet vor, das Restaurant in der Halle zu sanieren und außerdem im Bereich darüber Werkstätten und Ateliers unterzubringen. Das kostet, zusammen mit der kompletten Erneuerung von Elektro- und Stromleitungen, rund sechs Millionen Euro und soll bis zum Jahr 2023 fertig sein. In einem weiteren Schritt soll danach ein rund 160 Quadratmeter großer Multifunktionsraum in die Halle gebaut werden. Für Dachsanierung und Innenausbau gibt es über die Wüstenrot-Stiftung und den Bund insgesamt sieben Millionen Euro Fördergeld.

Die SPD-Fraktion begrüßt den geplanten Innenausbau „außerordentlich“, wie Stadtrat Reinhold Götz betont. Denn der greife Punkte auf, „die im veranstalteten Beteiligungsprozess eine wichtige Rolle gespielt haben“. Etwa, dass der attraktive Wasserspielplatz an der Halle erhalten bleibe. Der Grünen Melis Sekmen ist wichtig, dass es in der Halle künftig unter anderem Angebote für Kinder aus dem Stadtteil geben müsse, etwa im Bereich Umweltpädagogik. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) entgegnet darauf, die Nachbarschaft habe unter dem Dach der Halle sehr wohl die Möglichkeit, den Freiraum für Sport, Spiel und Bewegung zu nutzen. Aber umweltpädagogische Angebote seien „ein völlig neuer Punkt“ in der Diskussion.

Außengastronomie fraglich

Die derzeitigen Nutzungsüberlegungen für die Halle sehen vier Säulen vor: „Akademische Wissenschaft, demokratische Stadtgesellschaft, experimentelle Kunst sowie urbane Bewegung und Sport“. Thomas Trüper (Li.Par.Tie) freut sich, dass die Sanierung der Halle vorangeht, betont aber auch: „Mit experimenteller Kunst und Wissenschaft allein wird sie nicht belegbar sein.“ Auch Claudius Kranz (CDU) stellt klar: „Das Nutzungskonzept müssen wir nochmal schärfen.“ Seine Fraktion trage den Innenausbau als nächsten Schritt aber logischerweise mit.

Gegen die Pläne votieren die Vertreter von FDP/Mittelstand für Mannheim sowie Freie Wähler/Mannheimer Liste. „Uns erschließt sich nicht, wie ein Nutzungskonzept aussehen soll“, kritisiert FDP-Vertreterin Birgit Reinemund. Achim Weizel (ML) findet, die Halle sei kein guter Veranstaltungsort. „Da sollten wir kein Geld reinstecken“. Die endgültige Entscheidung fällt im November im Gemeinderat.

Keinen Beschluss gibt es im Ausschuss an diesem Tag zur kostenlosen Ausweitung der Außengastronomie über das Jahresende hinaus. Die Fraktionen von Grünen, SPD und CDU hatten diese Ausweitung gefordert. Der Oberbürgermeister tritt in dieser Frage aber auf die Bremse. Für diese Entscheidung sei „perspektivisch noch Zeit“, sagt er. Es gehe da um viel öffentlichen Raum, den man den Gastronomen zur Verfügung stelle. Und ob man das auch über 2020 hinaus kostenfrei tun solle, „das ist eine Entscheidung, die derzeit noch nicht angezeigt ist“.

