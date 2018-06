Mannheimer OB Peter Kurz soll Städtetagspräsident werden

Anzeige

Mannheim. Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) soll nach dpa-Informationen neuer Städtetagspräsident in Baden-Württemberg werden. Der Vorstand des Verbandes wird demnach am Montag in Ulm einen Nachfolger für den nach einer Wahlniederlage aus dem Spitzenamt ausscheidenden ehemaligen Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne) bestimmen. Im Gespräch sei auch der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) gewesen. Die Stadt Mannheim äußerte sich zu der Personalie nicht.

Der Jurist Kurz wurde 2007 zum Oberbürgermeister der Quadratestadt gewählt und 2015 für acht Jahre im Amt bestätigt. Der 55-Jährige führt die Verwaltung der drittgrößten Stadt im Südwesten mit fast 307 000 Einwohnern. Der Verband ist die Stimme von 188 Gemeinden und Städten sowie einigen Verbänden im Südwesten. (dpa)