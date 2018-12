Mannheimer Ordnungsamt lässt 130 Fahrzeuge abschleppen

Mannheim.„Wenn ich groß bin, möchte ich auch Polizist werden!“ Das ruft ein Fünfjähriger einer uniformierten Mitarbeiterin des Besonderen Ordnungsdienstes (BOD) der Stadt in der Mittelstraße entgegen, die er im Einsatz sieht. Die Frau antwortet: „Dann musst du für Ordnung sorgen.“ Genau damit sind die städtischen Mitarbeiter am Freitagabend in der Neckarstadt beschäftigt. Der Junge kann live

...