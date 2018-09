Mannheimer Oststadt Theater lädt zum Lachen ein

Zwei Schwestern haben die Nase voll von ihren Ehemännern und brechen zu einer Englandreise auf. Oliver und sein Schwager Michael nutzen die Chance, den Abend in verführerischer Gesellschaft zu verbringen. Pech nur, dass am Flughafen gestreikt wird. Das ist die Ausgangslage für die Komödie „Wenn die Katze aus dem Haus ist...“ am Freitag, 21. September, 20 Uhr, im Oststadt Theater. Für die Komödie verlosen wir dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 0137/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutsche Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Oststadttheater“ nennen sowie Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen elf und zwölf Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann erreichbar sein. mica

