Mannheimer Palazzo erstmals als Video - und mit Kochboxen

Im Oktober hatten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann noch Hoffnung. Da teilten die beiden Macher des Palazzo mit, dass die Premiere der diesjährigen Show verschoben wird - vom 19. November auf den 1. Dezember. Doch das aktuelle Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie hat auch den verspäteten Saisonbeginn nicht zugelassen. Wie andere Kultur- und Gastronomiebetriebe muss auch der Palazzo aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen und trotz eines aufwendigen Hygienekonzepts - unter anderem mit UV-Licht - bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Doch die Macher der Show haben sich eine digitale Alternative einfallen lassen. So soll zumindest die Christmas-Charity der Mannheimer Runde mit Bülent Ceylan, Atze Schröder, Matze Knop, Jonathan Zelter und einigen anderen Stars dennoch stattfinden - und zwar als Stream-Event aus dem Spiegelpalast. Heißt: Die Show wird per Video ins Internet übertragen. Jeder kann sich so die Charity-Gala bis zum Jahresende ins eigene Wohnzimmer nach Hause holen. Weltpremiere ist am 20. Dezember.

Harald Wohlfahrt leitet an

Den Zugang zum Internet-Palazzo mit Comedy, Tanz und Musik gibt es mit der Bestellung eines Vier-Gänge-Menüs von Koch Harald Wohlfahrt. Das wird als schockgefrostete Kochbox an jeden Ort geliefert - bundesweit. Während der Benefizgala wird der Meisterkoch selbst seine digitalen Gäste anleiten, wie sie das Menü perfekt zubereiten und servieren. Dazu sagen die Verantwortlichen: „Der Vorgang benötigt lediglich kochendes Wasser, dauert nur wenige Minuten und ist kinderleicht.“ Der Preis des Menüs beträgt pro Person 49 Euro. Wer darüber hinaus auch noch einen weiteren Betrag in beliebiger Höhe spenden will, kann das während des Bestellvorgangs tun. Dabei können die Menüboxen in beliebiger Anzahl gekauft werden. Für Vegetarier oder Veganer werden entsprechende fleischlose Alternativen angeboten. Der Vorverkauf läuft seit dem Nikolaustag am Sonntag, 6. Dezember.

Stefan Kleiber, Vorsitzender der Mannheimer Runde, Palazzo-Produzent Balschbach und Radio-Regenbogen-Geschäftsführer Spachmann werben für die besondere Form der Show: „Einzigartig, kontaktlos und wie immer spektakulär - und diesmal für einen guten Zweck.“ Bereits zugesagt haben neben Bülent Ceylan, der die Show mit dem Palazzo-Ensemble moderiert, auch Atze Schröder, Matze Knop, Jonathan Zelter, Özcan Cosar sowie in der Region bekannte Künstler. Per Video schaltet sich „Bergdoktor“ Hans Sigl zu. Die etwa 90-minütige Show endet mit einem gemeinsamen Weihnachtssingen. red/lok

