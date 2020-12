Mannheimer Palazzo: Große Nachfrage nach Gourmet-Boxen

Einen fulminanten Start hat die diesjährige „Christmas-Charity“ der Mittelstandsvereinigung Mannheimer Runde hingelegt. Nach nur einer Woche wurden bereits so viele Kochboxen geordert, dass aktuelle Bestellungen erst wieder ab dem 23. Dezember geliefert werden können. Das teilten die Organisatoren mit. Auch die Spendenbereitschaft sei enorm, zusammengekommen seien mittlerweile 110 000 Euro.

Wie berichtet, findet die Benefiz-Gala der Mannheimer Runde wegen des Corona-Lockdowns als Stream-Event aus dem Radio Regenbogen Palazzo statt. Zugang erhält, wer ein Vier-Gänge-Menü von Sternekoch Harald Wohlfahrt bestellt. Wer die Premiere am 20. Dezember mitverfolgen will, muss sein Menü bereits bestellt haben. Wegen der großen Nachfrage sind Lieferungen erst wieder ab dem 23. Dezember möglich. Bestellt werden kann aber weiterhin. Auch der Stream bleibt vom 20. Dezember bis Jahresende abrufbar.

Über die große Resonanz freut sich Mannheimer-Runde-Vorsitzender Stefan Kleiber: „Ich bin überwältigt und freue mich, dass wir in dieser schwierigen Zeit all denen in unserer Stadtgesellschaft helfen können, die besonders von Corona gebeutelt wurden“. Die Spendenbereitschaft zeige die hohe Solidarität der Mitglieder untereinander, aber auch mit den betroffenen Bereichen der regionalen Wirtschaft.

Auch die Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann freuen sich über die riesige Nachfrage nach Palazzo-Menüs. „Wir sind absolut beeindruckt. Auch wenn wir selbst von den Folgen der Pandemie betroffen sind, möchten wir trotzdem ein positives Signal in der Metropolregion Rhein Neckar setzen und den existenziell bedrohten Solokünstlern helfen.“ Der Preis des Menüs beträgt pro Person 49 Euro. Wer darüber hinaus einen Betrag spenden will, kann dies während des Bestellvorgangs tun. Das Menü kommt als schockgefrostete Genussbox ins Haus. Während der Charity wird Wohlfahrt seine digitalen Gäste anleiten, wie man das Menü perfekt zubereitet.

Bereits zugesagt für die Show haben unter anderem Bülent Ceylan, Atze Schröder, Matze Knop sowie Jonathan Zelter & Band. Per Video schalten sich zudem „Bergdoktor“ Hans Sigl, Martin Rütter und Nelson Müller zu. Bestellungen über www.palazzo-mannheim.de und www.stream2home.de. red/imo

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 13.12.2020