Mannheimer Politik will an Investitionen festhalten

Mannheim.So mancher Stadträtin und so manchem Stadtrat ist die Finanzplanung aus dem Rathaus für die Jahre bis 2024 zu optimistisch. Das ist in den Redebeiträgen im Hauptausschuss des Gemeinderats am Dienstag immer wieder zu hören. Werden sich die Einnahmen ab dem Jahr 2023 wieder so verbessern, wie es Kämmerer Christian Specht (CDU) annimmt? Am Ende allerdings trägt eine

...