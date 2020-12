Mannheimer Politiker bringen das Festessen nach Hause

Mannheim.An Heiligabend wollen sie keine Politik machen, sondern Bescherung – für ältere, alleinstehende und bedürftige Menschen. Ihnen möchten Stadträte und Bezirksbeiräte aus fast allen Parteien am 24. Dezember Essen nach Hause bringen.

250 Portionen Gänsekeule mit Soße, Klößen, Rotkohl sowie einem kleinen Dessert stehen dann bereit, dazu ein Psalm von Pastor Markus Boulanger. Gekocht und bezahlt werden sie von STC Mannheim, dem Service & Trainings-Center in Käfertal. Das Unternehmen von Michael Linke bietet Mensa, Übernachtungsmöglichkeiten und Lehrsäle für die Franz Anton Mai Schule, der Rettungsdienstschule des Arbeiter-Samariter-Bundes in Käfertal. Am 24. Dezember wird da nicht unterrichtet. Daher hat Linke sich bereiterklärt, an diesem Tag zu kochen und auch für die Zutaten zu sorgen.

Auch Retter werden versorgt

Die Idee geht zurück auf Chris Rihm, fraktionsloser Stadtrat, und auf Markus Sprengler (Grüne). Beide hatten schon zu Beginn der Corona-Pandemie mit Thorsten Riehle (SPD) und Holger Schmid (ML) einen Gesprächskreis gegründet, der über Parteigrenzen hinweg nach Wegen aus der Krise für Mannheimer Unternehmen suchte. Als Rihm und Sprengler nun wieder miteinander sprachen, „kam uns eine spontane Idee, nämlich die Lieferung eines leckeren Weihnachtsessens an bedürftige Menschen“, so Rihm. Linke kocht, Kommunalpolitiker übernehmen zwischen 16 und 20 Uhr den Fahrdienst. „Wir machen das in Privatwagen, liefern mit Maske, achten auf Abstand – alles nach Corona-Hygieneregeln“, versichert Rihm. Außer Bedürftigen werde man an dem Abend auch die Mitarbeiter der vier Rettungswachen, die im Dienst sind, mit Essen versorgen.

Laut Rihm und Sprengler haben sie Zusagen quer durch die Parteienlandschaft. Helfen wollen unter anderem Melis Sekmen (Grüne), Deniz Gedik (Grüne), Elke Zimmer (Grüne), Stefanie Hess (Grüne), Stefan Fulst-Blei (SPD), Stefan Höss (SPD), Andrea Safferling (SPD), Nalan Erol (Li.PAR.Tie), Thomas Steitz (ML), Thomas Gögel (FDP), Philipp Rudi (CDU) und Christian Hötting (CDU).

Anmeldungen, auch von Freunden oder Nachbarn von Betroffenen, werden telefonisch zwischen 10 und 17 Uhr unter der Nummer 0621/7287920, per E-Mail an mannheim@sonnenklartv.de oder per WhatsApp unter 0177/2428974 bis 23. Dezember um 12 Uhr entgegengenommen. Die Auszubildenden des Reisebüros Rihm übernehmen die Koordination der Meldungen und Auslieferungen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020