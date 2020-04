Mannheimer Polizei: "Überwiegender Teil" hält sich an Einschränkungen

Archivbild aus Heidelberg: Auch auf der Neckarwiese wird in diesen Tagen häufiger kontrolliert als sonst. © Philipp Rothe

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis.Mehr als 60 zusätzliche Streifen hat die Polizei am Samstag eingesetzt, um zu kontrollieren, ob die Menschen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis die Corona-Regeln einhalten. Der „ganz überwiegende Teil der Bevölkerung im gesamten Zuständigkeitsbereich“ habe mittlerweile verstanden, dass die Einschränkungen notwendig seien, teilten die Beamten am Sonntagnachmittag mit. Doch gebe es immer noch einige Uneinsichtige, die die Regeln missachteten. Sie müssten nun mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Am Samstag kontrollierten Polizisten 1376 Personen und 113 Fahrzeuge. Dabei stellten sie 112 Zuwiderhandlungen gegen das Infektionsschutzgesetz fest, 72 davon in Mannheim, 17 in Heidelberg und 23 im Rhein-Neckar-Kreis.

Auf dem Marktplatz in Mannheim fand am Sonntagmittag eine Versammlung mehrerer Personen statt, die auf die Situation in Flüchtlingsunterkünften in Griechenland aufmerksam machen wollten. Die Polizei wies den Veranstalter darauf hin, dass eine solche Menschenansammlung im Moment nicht möglich sei. Er habe sich einsichtig gezeigt und anschließend Mundschutztücher mit themenbezogenem Aufdruck an Passanten verteilt, so die Beamten.

In der Mannheimer Neckarstadt trafen Polizisten nach dem Hinweis eines Zeugen am frühen Sonntagmorgen acht Gäste auf engem Raum in einem Lokal. Sie spielten Karten und wurden bewirtet. Die Vorhänge der Fenster zur Straßenseite waren zwar zugezogen, jedoch waren die Gäste per Klopfsignal über den Innenhof in die Kneipe gekommen.

Bei dem überwiegenden Teil der Verstöße handelte es sich nach Angaben der Polizei aber um „einfach gelagerte Sachverhalte“: Zusammenkünfte von drei bis vier Personen oder die Unterschreitung der Mindestabstände von 1,5 Meter zueinander.

Die Polizei Mannheim will weiter "mit deutlich sichtbarer Präsenz" kontrollieren, ob die Bevölkerung sich an die Vorgaben während der Corona-Pandemie hält. (pol/akj)