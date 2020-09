Mannheimer Professor über NS-Symbolik: Rechte nutzen Ersatzsymbole"

Herr Gassert, erkenne Sie in dem Abzeichen für Dienstgruppen eine Nazi-Symbolik?

Philipp Gassert: Keines der Zeichen erinnert an das Dritte Reich. Eindeutige Symbole der Nationalsozialisten sind etwa SS-Runen oder Hakenkreuze. Weil diese Zeichen aber verboten sind, verwenden Rechtsradikale oft Ersatzsymbole.

Wie etwa das Eichenlaub auf der Fahne der Neonazis und im Abzeichen?

Gassert: Weil sich Abzeichen und Fahne zufällig ähneln, wäre es klug, das Polizeiabzeichen nicht mehr zu verwenden, auch um Missverständnisse zu vermeiden. Eichenlaub selbst hat eine militärische Vergangenheit und wird in Orden weltweit getragen. Zeichen aus Krieg oder Militär erinnern uns schnell an Nazis. Ich wäre mit solchen Zuschreibungen vorsichtig. Denn damit öffnet man Tor und Tür für Rechtsextreme, die solche Symbole für sich vereinnahmen. Wir dürfen ihnen das Feld nicht einfach so überlassen.

Haben Sie da ein Beispiel?

Gassert: Es ist vorstellbar, dass Symbole mit neuer Bedeutung gefüllt werden. So versuchten etwa die AfD beim „neuen Hambacher Fest“ oder die Corona-Demonstranten, die Deutschlandflagge für sich zu greifen. Sie protestierten damit gegen die Unterdrückung von Meinungen, obwohl die Fahne bewusst Demokratie und den Gegensatz zu den Nazis symbolisiert.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 06.09.2020