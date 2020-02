Mannheimer Rheindamm: Kritik an Kurz-Brief

„Ungenau, unscharf und unbefriedigend“ – so beurteilen 26 Unterzeichner eines offenen Briefs Ausführungen von Oberbürgermeister Peter Kurz, der sich Ende Januar ebenfalls in einem offenen Brief zu den bedrohten Bäumen am Rheindamm geäußert hatte (wir berichteten). Der auf www.mannheim.de veröffentlichte Brief des Oberbürgermeisters richtet sich an Bürger auf dem Lindenhof, Almenhof, im Niederfeld und in Neckarau. Viele hätten die Stadtverwaltung und ihn persönlich gebeten, sich zu den Plänen des Regierungspräsidiums klar zu positionieren, schreibt Kurz. Doch das sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Der Damm werde im Zuge eines Planfeststellungsverfahrens saniert, die Stadt handele als „untere Wasserbehörde“ den Auftrag des Landes aus. Weder sie noch der Gemeinderat könnten eine politische Entscheidung treffen.

„Irreführende Aussage“

In der nun von Sabine Jinschek und 25 weiteren Anwohnern unterzeichneten Entgegnung heißt es, weder sei die Sanierungsbedürftigkeit des Damms auf der gesamten Strecke noch die Dringlichkeit des Vorhabens vom Regierungspräsidium nachgewiesen. Kurz Aussage in seinem Brief, etwa 70 Prozent der zu sanierenden Dammstrecke sei mit Spundwänden geplant, sei zudem „irreführend“.

Die Unterzeichner fragen: „Was hindert Sie als Stadtoberhaupt daran, in diesem Zusammenhang zu betonen, wie wichtig Bäume für den Klimaschutz sind?“ Sie fordern Kurz zudem auf, als „Vorbild in der Erhaltung wertvollen Baumbestands“ zu agieren, „mit allen Mitteln darauf hinzuwirken, dass das Regierungspräsidium neue technische Lösungen zum Hochwasserschutz hinreichend berücksichtigt, die klimaschützend und nachhaltig sind.“ Es liege in der Verantwortung von Kurz, „im Waldpark den kostbaren Baumbestand auch für die nachfolgenden Generationen zu erhalten“. lang

