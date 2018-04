Mannheimer Schlachthof soll wieder in Betrieb gehen

Anzeige

Der Pachtvertrag ist zunächst auf sechs Jahre befristet, wobei die ersten zwei Jahre nach Angaben von Schwan noch als Probezeit mit der Stadt verhandelt wurden. "In dieser Zeit müssen wir schauen, dass sich der Betrieb rentiert", so Schwan. Stefan Kampa, FVZ-Geschäftsführer, freut sich, dass es bald wieder einen Schlachtbetrieb in Mannheim geben soll: "Ich wünsche der neuen Betreibergesellschaft eine erfolgreiche Fortführung der 125-jährigen Schlachttradition in Mannheim. Insbesondere freut es mich, dass die Fleischgroßhändler und Landwirtschaftsbetriebe der Region wieder eine echte Perspektive zum Teil dritter und vierter Generation bekommen."

Bevor der neue Schlachthof im Juni den Betrieb aufnehmen kann, müssen zunächst Genehmigungen des Regierungspräsidiums Karlsruhe vorliegen, welches den Antrag zur EU-Zulassung bearbeitet. Hierfür wird der unterschriebene Pachtvertrag benötigt. Um die Kriterien des Regierungspräsidiums für einen Schlachtbetrieb zu erfüllen, darunter unter anderem das "berührungsfreie Schlachten", seien nach Angaben von Schwan Investitionen im sechsstelligen Bereich erforderlich.