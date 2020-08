Mannheimer Schülervertreter fordern Maske im Unterricht

Wie hier in einer Gesamtschule in Münster gilt in ganz Nordrhein-Westfalen als erstem Bundesland Maskenpflicht im Unterricht. Während andere Länder sich zurückhalten, reagieren lokale Verwaltungen bereits auf steigende Infektionen. So müssen ab Montag auch Frankfurter Schüler in Klassenräumen Mund und Nase bedecken.

