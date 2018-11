Mannheimer Seniorenrats-Chef Claus-Peter Sauter ist tot

Mannheim.Die Nachricht sorgte am Donnerstag in der Stadt für tiefe Betroffenheit und Trauer: Der langjährige Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Alt-Stadtrat der SPD und bis zuletzt Vorsitzender des Mannheimer Seniorenrats, Claus-Peter Sauter, ist tot. Er starb in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 73 Jahren zuhause in der Gartenstadt.

Der gelernte Koch wuchs im Mannheimer Norden auf, ganz in der Nähe der „Zellstoff“, der traditionsreichen Papierfabrik, die heute den Namen Essity trägt. Das Kurpfalz-Gymnasium brach er ab, widmete sich zunächst seiner Leidenschaft und lernte Koch im Eichbaum-Brauhaus. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr und an der Hotelfachschule holte er das Abitur aber nach und studierte schließlich Betriebswirtschaftslehre.

Zur Awo kam Sauter im Jahre 1978. Ganze 32 Jahre lang, bis zu seiner Pensionierung, übernahm er als Geschäftsführer die Aufgaben des Kreisverbands. Sein lokalpolitisches Engagement begann sogar noch früher: Bundeskanzler Willy Brandt veranlasste ihn 1972 zum Eintritt in die SPD. Von 1973 bis 1989 saß er für die Sozialdemokraten im Sandhofener Bezirksbeirat, anschließend wurde er Stadtrat und sozialpolitischer Sprecher seiner Partei.

Im Mannheimer Norden war Claus-Peter Sauter zuhause - politisch, privat und mit seinem ganzen Herzen: Auf der Schönau setzte er sich für den Bau des Otto-Bauder-Hauses ein, ebenso für das Mutter-Kind-Zentrum. Als Anfang 1972 in Kirschgartshausen, im nördlichsten Teil Mannheims, ein Atommeiler geplant wurde, ging er mit seinem Kollegen von der CDU, Egon Jüttner, auf die Straße. Ganz typisch für das SPD-Urgestein: Wenn es um das Wohl des Mannheimer Nordens oder der Stadt ging, blickte er stets über die Parteigrenzen hinweg.

In Sandhofen war er stellvertretender Vorsitzender der Bürgervereinigung, auch die Narrenkappe zog er sich gerne an - als Fasnachtsprinz, Vizepräsident und Präsident des Karnevalsvereins „Die Stichler“. An Silvester 2000 heiratete er seine langjährige Lebensgefährtin Elfriede.

Nach seiner Pensionierung 2009 wurde er stellvertretender Vorsitzender des Mannheimer Seniorenrats, 2013 dann Vorsitzender. Auch als ehrenamtlicher Richter und Schöffe am Arbeitsgericht sowie im Stadtkirchenrat war Sauter aktiv.

Am Mittwochabend hatte Sauter noch den Weihnachtsmarkt am Wasserturm besucht und wie immer seinen alkoholfreien Punsch getrunken. Mit guten Freunden traf er sich dort seit Jahren traditionell am Eröffnungstag. Anschließend legte er sich Schlafen - und wachte nicht mehr auf. „Wir verlieren einen langjährigen Freund und Sozialdemokraten“, sagte der Mannheimer SPD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei betroffen.

