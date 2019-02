Mannheimer spielt Mörder

„In der Gefängniszelle hatte ich schon ein seltsames Gefühl“, erzählt Georg Gropp von den Dreharbeiten seiner ersten Fernsehrolle. Der Absolvent der Theaterakademie Mannheim ist heute um 20.15 Uhr in der ZDFinfo-Dokumentation „Anklage Mord – Der Fall Pagenstecher“ zu sehen. Der Film beleuchtet den Mord an der wohlhabenden Rentnerin Traude Pagenstecher in Wiesbaden im Jahr 1986. Der Täter, Jork Weissenfeld, war 22 Jahre lang auf der Flucht, bis er durch einen Zufall überführt werden konnte. Mithilfe von Schauspielern rekonstruiert ZDFinfo den Tathergang sowie den Verlauf der Ermittlungen. Die Hauptrolle also den Täter spielt der Mannheimer Georg Gropp.

Von der Ausstrahlung erhofft sich der Waldhofer seinen Durchbruch in der Schauspielszene. Entdeckt habe ihn die Autorin des Films, Nicole Würth, über die Theaterakademie. „Sie hat mich an der Schauspielschule angefragt, und die hat dann den Kontakt zu mir hergestellt“, erzählt der 30-Jährige.

Der „Fall Pagenstecher“ sei ihm vor seinem Engagement kein Begriff gewesen. „Der Mord wurde ja begangen, bevor ich geboren wurde“, lacht der Schauspieler. Es sei für ihn aber „sehr interessant“ gewesen, sich in die Fallakte einzuarbeiten.

Die Rolle eines Mörders zu spielen, stellte für Gropp eine besondere Herausforderung dar. „Es ist schwierig, einen Täter zu spielen, weil man sich in seine Handlungen nicht hineinversetzen kann“, berichtet der Mannheimer von den Schwierigkeiten während der Dreharbeiten. Besonders die Szenen, die in einer Gefängniszelle gedreht wurden, seien ihm im Gedächtnis geblieben, erzählt der 30-Jährige. Anders als die Autorin habe er Jork Weissenfeld, der aktuell in einer Justizvollzugsanstalt in Hessen inhaftiert ist, nicht getroffen und seine Interpretation der Rolle auf Erzählungen und Berichte gestützt.

