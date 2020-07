Mannheimer Stadtbibliothek wird 125 Jahre: "Es muss alles neu geplant werden"

Den 125. Geburtstag der Stadtbibliothek in Mannheim haben sich alle Beteiligten ganz anders vorgestellt. „Wir mussten schon einige ganz tolle Termine absagen. Und wir wissen noch nicht, wie alles weitergeht“, sagt Bettina Harling über das „Corona-Jahr“ 2020. Die Leiterin der Bibliothekspädagogik an der Stadtbücherei sieht noch viele Fragezeichen für alle übrigen Veranstaltungen: „Wir können noch nichts sagen. Es muss alles neu geplant werden.“

Viele Dinge seien bisher und auch künftig online machbar, erklärt Dennis Baranski, Pressesprecher der Stadt. „Angebote und Informationsformate für Lehrer oder Erzieher beispielsweise.“ Angesichts der bis 31. Oktober verlängerten Veranstaltungsordnung „müssen wir uns schon die Frage stellen, ob es Sinn macht, wenn man nur ein Drittel der Besucher bei einem Termin empfangen kann“, so Baranski.

Auch wenn viele Termine wie die literarische Rundfahrt in einer historischen Straßenbahn oder eine Lesung auf dem Parkdeck des neuen Standortes gestrichen wurden: Eine besondere Lese-Herausforderung stellt die Bibliothek im Jubiläumsjahr trotzdem auf die Beine: Unter dem Titel „reading challenge“ (etwa: Lese-Herausforderung) sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufgerufen, noch bis Ende des Jahres ausgiebig zu lesen. Auf speziellen Flyern, die Interessierte im Internet ausdrucken können, stehen die Aufgaben zur Challenge: So heißt es beispielsweise „Lies ein Buch, das auf einer wahren Geschichte basiert“ oder „lies ein Buch mit rotem Cover oder roter Titelschrift“. Die ausgefüllten Flyer können an jedem Standort der Bibliothek abgegeben werden. Die Sieger können E-Book-Reader gewinnen.

Ebenfalls im Jubiläumsjahr gibt die Bibliothek neue Ausweise heraus. Eine „ganz besondere Person“, verrät Bettina Harling, habe die drei Motive der Ausweise gestaltet. Wer sich in der Zentrale neu anmeldet, bekommt das neue Dokument, das mit einer speziellen Technik ausgestattet ist. „Und wenn wir in hoffentlich drei Jahren in unser neues Haus ziehen, bekommen alle anderen auch den neuen Ausweis“, so Harling. Mit der neuen Radio-Frequenz-Technik RIFD biete der Ausweis viel mehr Möglichkeiten als nur Bücher auszuleihen, kündigt Harling an.

Witze sind auch nach dem jüngsten Witze-Erfinder-Online-Workshop mit Oliver Tissot in der Bibliothek gefragt: Wer seinen Lieblings-Kinderwitz per Mail an die Bibliothek schickt (stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de) oder ihn im Dalberghaus abgibt, der bekommt eine süße Überraschung. Die Bibliothek hat zum 125. Geburtstag Kekse mit dem Jubiläumslogo anfertigen lassen. „Witz gegen Keks“, sagt Harling schmunzelnd. Die Kekse sind einzeln hygienisch verpackt.

Nicht gestrichen im Programm sind die Programmpunkte für Schulklassen: „Nach derzeitigem Stand geht es im September mit Stadtbibliothek plus weiter, für Krippe und Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schule“, so Harling. Sie plant derzeit das Sommerferienprogramm, das auch mit Präsenzterminen durchgeführt werden soll.

Dabei ist dieses Jahr nicht nur wegen des Jubiläums ein ganz besonderer Termin: In wenigen Tagen entscheidet ein Preisgericht über die Ergebnisse des internationalen Architektenwettbewerbs, den die Stadt zum Jahreswechsel ausgelobt hatte. „Die Planung läuft und ist im Zeitplan“, sagt die Stadt auf Anfrage dieser Zeitung. Ab 2021 soll der Neubau der Stadtbibliothek im Quadrat N2 mit über 7000 Quadratmetern Nutzfläche entstehen, der die Innenstadt-Büchereien unter einem Dach vereinen soll. Die Stadt rechnete zuletzt mit Kosten von voraussichtlich 33 Millionen Euro. „Die Fertigstellung ist 2023 geplant“, so die Stadt.

Schon sicher ist, dass sich die neue Bibliothek deutlich vom derzeitigen Standort unterscheidet: Künftig wird es beispielsweise unterschiedliche Lautstärkezonen geben - für das stille Arbeiten alleine oder für gemeinsame Treffen in Gruppenräumen.

