Mannheimer Stadträte zu ihren Erfahrungen mit Bedrohungen

Andrea Safferling (SPD)

Leider bin auch schon bedroht worden, ich komme immer mal wieder in den Genuss davon. Ein Fall, der mir wirklich an die Nieren ging, ereignete sich während dem Landtagswahlkampf. Ich wurde in den sozialen Medien angegangen. Leider hat sich das so ausgewirkt, dass auf mein Auto, welches vor meiner Tür geparkt war, ein Hakenkreuz aufgemalt wurde (ich habe es bei der Polizei angezeigt). In dieser Zeit wurde auch unser Vorgarten vermüllt, unter anderem mit benutztem Toilettenpapier. Das hat sich dann geändert, als wir eine Kamera installiert hatten, die den Vorgarten filmt.

Ich hatte auch ganz oft anonyme Anrufe hier in der SPD-Fraktion, die mir bzw. der SPD nicht gerade wohlwollend – um es nett auszudrücken – waren. An einen Anruf kann ich mich noch ganz genau erinnern. Der Anrufer sagte zu mir: „Du gehörst erschossen.“ In der Regel lege ich einfach auf, denn diese Feiglinge rufen natürlich anonym an.

Man wird mit der Zeit etwas vorsichtiger. Anrufe, die keine Nummer anzeigen, nehme ich nicht mehr ab. Wenn ich unterwegs bin, bin ich etwas achtsamer. Ansonsten versuche ich, keine Angst zuzulassen.

Gerhard Fontagnier (Grüne)

Was bedeutet „konkret bedroht“? Ich stehe z.B. nach wie vor auf der Liste bei Nürnberg 2.0 (http://wiki.artikel20.com/?n=Akten.AkteFontagnierGerhard), hatte mehrfach Kot im Briefkasten, erhalte immer mal wieder analoge Post, Emails oder Messages mit Beschimpfungen bis hin zu Drohungen. Bei mir geht das seit Jahren. Die schlimmsten Sachen melde ich der Polizei oder direkt dem Staatsschutz. Da gab es dann einmal eine Vorladung für den Spitzenkandidaten der NPD bei der Kommunalwahl 2019. Er hatte ein Video gedreht, in dem es explizit um mich ging; „Der Stadtrat auf dem Rad“ und in dem ich indirekt bedroht wurde. Das Video ist nicht mehr online.

Bernd Siegholt

Es zieht sich seit den 70er Jahren wie ein roter Faden durch mein politisches Leben! Ganz gleich, ob ich Wahlkampf oder Infostände für die CDU bis 1985 oder für die Freien Wähler oder seit zwei Jahren für die Argumente der AfD betrieb, immer wurde ich bedroht, angerempelt, bespuckt und behindert – und das bei der Ausübung unseres Grundrechtes auf freie Meinungsäußerung. Egal, ob es um Entscheidungswahlen zwischen Schwarz/Rot oder die Nachrüstungsdebatte, das „Waldsterben“ oder den Zivilschutz ging. Gegner mit obengenannten Vorgehensweisen waren immer linksextremistische Parteien und Gruppierungen wie KBW, Maoisten, Leninisten und neuerdings Antifa. Leider ist jedoch zu erkennen, dass seit einigen Jahren von dieser Seite eine Gewalt ausgeübt wird, welche nicht nur von linken Parteien und Medien toleriert, sondern auch gefördert wird.

In einem Interview mit dem „MM“ vor einigen Jahren habe ich betont, dass gegen den (Mainstream) Strom zu schwimmen nie ein Problem für mich darstellte. Dies hat sich, auch mit der neuen Art von Gewalt, nie für mich geändert.

Markus Sprengler (Grüne)

Ich hatte im Rahmen der Ereignisse um den syrischen Sänger Ali al Deek an Silvester einige Drohanrufe. Einer versuchte perfide, über eine Anfrage zu meiner Musik dann schnell in Beschimpfungen überzugehen, etwa „scheiß Grüner“. Da er seinen Namen genannt hatte und die Nummer sichtbar war, habe ich das dem Staatsschutz gemeldet. Eine Rückmeldung habe ich nicht bekommen. Desweiteren werde ich auf Facebook von den „AfD Fans Mannheim“ regelmäßig mit Artikeln verlinkt, die ihnen nicht passen, und als Linksradikaler und Linksfaschist bezeichnet. Das melde ich auch regelmäßig dem Staatsschutz.

Volker Beisel (FDP)

Jeder empfindet Bedrohung wohl etwas anderes. Eine Bedrohung oder eine Nötigung im Sinne des § 240 Strafgesetzbuch ist ja eine nicht so ganz einfach zu belegende Sache.

Der Ton – gerade in den SozialenMedien – wird rauer. Die Enthemmung im Netz – ohne dem Anderen ins Gesicht zu blicken – wird stärker. Es sind oft die verdeckten Anspielungen. „FDP-Hure“ oder „Neokapitalistischer Faschist“ sind Bezeichnungen, die nach der Thüringenwahl in Online-Diskussionen gegen meine Person oder meine lokale Partei gefallen sind.

Der belehrende Ton „Dafür müssen Sie sich jetzt öffentliche entschuldigen“, „Ihre Partei muss jetzt dieses oder jenes tun“ kommen dann schon in einem sehr bestimmenden Ton daher. Die Meinungspluralität – auf die wir in unserer Gesellschaft lange sehr stolz waren – wird nicht mehr geduldet. Es gibt nur noch den Anspruch auf die eigene Wahrheit.

Was mich den letzten Wochen sehr gestört hat, war die Drohung: „So eine Partei (Die FDP) muss vom CSD (Christopher-Street-Day) ausgeschlossen werden.“ Wenn wir in Thüringen nicht machen, was die anderen wollen, dann hat das hier lokale Konsequenzen. Diese Forderung kam übrigens aus den Reihen des politischen Mitbewerbers.

Ich versuche damit immer mit Sachlichkeit zu reagieren. Ich sage aber auch mal deutlich, dass ich die Diskussion auf diesem Niveau der persönlichen Anfeindungen nicht weiter führen werde.

Die Demos der letzten Wochen mit der Gleichsetzung der AfD mit der FDP finde ich persönlich unglaublich beleidigend. Als Liberaler vertrete ich ein Gesellschaftsbild der offenen und bunten Gesellschaft. Die AfD sieht uns als Feindbild und vertritt ein komplett gegenteiliges Gesellschaftsbild. Dazu eine Demo in Mannheim, auf der explizit gegen mich demonstriert wird, finde ich nach über 25 Jahren politischen Engagement in der politischen Mitte schon sehr verstörend.

Birgit Reinemund (FDP)

Persönlich und direkt bedroht wurde ich bisher nicht, eher beleidigt und in die rechte Ecke gestellt („Faschisten-Freundin“ u.ä.).

Allerdings empfinde ich es durchaus bedrohlich, wenn linke Gruppierungen zu einer Demo gegen die FDP Mannheim in Richtung Parteibüro aufbrechen – offensichtlich in Unkenntnis, dass wir dieses schon lange aufgegeben haben nach viele eingeworfenen Scheiben und linken Bekennnerschreiben auf Indymedia. Wenn in diesem Zusammenhang noch mein Stadtratskollege namentlich genannt wird, erzeugt das ein sehr mulmiges Gefühl.

Roland Weiß (Mannheimer Liste)

Aktuell habe ich keine Bedrohungen/Nötigungen aus politischen Motiven in sozialen Netzen gegen meine Person erfahren. Zuletzt wurde im Jahr 2011 vom Landeskriminalamt Baden Württemberg darüber informiert, dass ich auf einer der vielen Listen vermerkt sei, die man bei den Ermittlungen gegen den rechtsterroristischen „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) gefunden habe.