Mannheimer Sternwarte bekommt neue Kuppel

Mannheim.Die Mannheimer Sternwarte bekommt ihr historisches Aussehen wieder. Am Dienstagvormittag wurde an dem Barockbau ein 60 Tonnen schwerer Autokran in Stellung gebracht. Er hievt dann die bei einem Holzbauunternehmen auf der Friesenheimer Insel vorproduzierte Kuppel auf das Dach.

Die mit Kupferblech bedeckte Holzkonstruktion hat einen Durchmesser von 5,05 Metern und wiegt einschließlich Unterbau 3,5 Tonnen. Finanziert wird das Vorhaben über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Es kostet rund 100 000 Euro.

Die Kuppel war 1859, als die unter Kurfürst Carl Theodor erbaute Sternwarte ihre Funktion als astronomische Beobachtungs- und Forschungsstätte verlor, abgebaut worden. „Genau 160 Jahre danach und im Jahr des 300. Geburtstags von Hofastronom Christian Mayer bringen wir sie wieder hinauf“, freut sich Helen Heberer, Vorsitzende vom Aktionsbündnis Sternwarte, die sowohl die Sanierung als auch die historische Rekonstruktion des Dachaufbaus vorangetrieben hat.

Am 11. November ist ein Einweihungsfest geplant.