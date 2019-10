Mannheimer Sternwarte wieder mit Kuppel

„Ich habe Gänsehaut“, gesteht Stadträtin Helen Heberer und schaut nervös nach oben. Aber um exakt 11.11 Uhr, ausgerechnet zur närrischen Uhrzeit, ist es geschafft und Heberer strahlt so wie das blank polierte Kupfer in der herrlichen Herbstsonne. Denn in dem Moment hat die Sternwarte wieder eine Kuppel - und damit ihr historisches Aussehen zurückerhalten.

Am frühen Morgen rollt ein

...