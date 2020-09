Mannheimer streitet am Gericht Vorwürfe ab

Mannheim.Ein 26-Jähriger wehrt sich derzeit vor dem Mannheimer Amtsgericht gegen den Vorwurf, er habe Unfälle fingiert, um die Versicherungssumme abzukassieren. Außerdem bestreitet er, bei anderer Gelegenheit mit einem BMW und überhöhter Geschwindigkeit in der Mannheimer Innenstadt unterwegs gewesen zu sein, um auf sich und seinen Wagen aufmerksam zu machen.

Der Unfall, der daraufhin passierte, sei - so erklärte der Angeklagte am Morgen bei der richterlichen Vernehmung - Folge eines Autoschadens. Der Fußgänger, der dabei schwer verletzt wurde,hatte am Morgen ebenfalls ausgesagt und berichtet, er habe vor der Kollision das Aufheulen eines Motors und quietschende Reifen wahrgenommen.

Nach Aktenlage, so verlas es die Richterin am Morgen, sei der Angeklagte von 2015 bis 2018 in zwölf Verkehrsunfälle verwickelt gewesen. Das könne sein, gab der Angeklagte an, er habe allerdings niemals einen Verkehrsunfall absichtlich herbei geführt. Außerdem habe er nie eine Autorennen initiiert, daran teilgenommen oder versucht, mit einem Wagen bewusst im Straßenverkehr aufzufallen. An dem Tag, an dem der Fußgänger verletzt wurde, habe der BMW "verrückt gespielt", deshalb habe er die Kontrolle über das Fahrzeuge verloren. "Mit einem Autorennen hat das komplett gar nichts zu tun", betonte der 26-Jährige: "Nur weil ich vom Aussehen dem Klischee entspreche, möchte ich nicht abgestemeplt werden."

Der Angeklagte ist türkisch-stämmig, wurde aber in Deutschland geboren und wuchs zum Großteil hier auf. Er ist gelernter Versicherungsfachmann. Im Laufe des Tage sollen vor Gericht noch weitere Zeugen gehört werden. Das Urteil ist für Mittwoch, 30. September, angekündigt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020