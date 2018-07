Mannheimer sucht auf Korfu nach der großen Liebe

Anzeige

Seine Heimat ist in Mannheim

Beruflich will er allerdings in eine andere Richtung. Studiert hat er International Management an der Hochschule in Worms. Nun möchte er seiner Interesse nachgehen und ein eigenes Modeunternehmen mit seinem guten Freund Fabiano eröffnen. „Das ist alles noch im Aufbau“, verrät er uns. Die beiden wissen selbst noch nicht genau, ob es ein Laden sein soll, wo dieser seinen Standort haben könnte, oder ob man doch erst mal einen Onlineshop führen möchte. „Kommt auch darauf an wie es mit der Bachelorette wird“, meint Alatsas lachend.

„Mannheim ist schön“, so beschreibt er seine Heimatstadt. Er mag nicht nur den Wasserturm, um Bilder zu machen, oder den Paradelatz, um neue Menschen kennenzulernen. Auch den Speicher 7 am Hafen, wo er damals sein Bewerbervideo gedreht hat, und den Weihnachtsmarkt, obwohl es Mitte Juli ist, nennt er auf die Frage nach seinen Lieblingsorten.

So schön Mannheim auch ist und so viel Kraft er hier aus seiner Familie und seinen Freunden schöpft, möchte er einen Umzug nicht völlig ausschließen. „Liebe wäre ein Grund“, hat er bereits von seinen Eltern gelernt. Die beiden haben sich auf der Reise von Griechenland nach Deutschland kennengelernt und sind seit mehreren Jahrzehnten glücklich verheiratet. Auch der Altersunterschied zwischen ihm und der Bachelorette macht ihm nichts aus. „Meine Eltern sind 14 Jahre auseinander. Das zeigt mir, dass Alter nur eine Zahl ist“, sagt der Grieche mit Gewissheit.

Die Erfahrung sei es wert

Zu „Die Bachelorette“ zu gehen war eine wichtige Entscheidung für Alatsas. An Mitbewohner war er zwar, dank seinem Großvater, aus Mannheim gewohnt, aber 19 fremde Männer waren doch etwas ganz anderes. „Es war ein Lernprozess“, erinnert er sich an die Zeit. Die Erfahrung sei es ihm allerdings wert. So viele verschiedene Charaktere kennenzulernen und so viele spannende Geschichten zu hören, dabei habe er sehr viel lernen können.

Als Menschenfreund habe ihm die ständige Gesellschaft nichts ausgemacht. „Ich liebe Menschen“, betont er. Während der Show war er auf der Suche nach einer selbstbewussten Frau. Auch er selbst ist ein Mensch, der eher auf Leute zu geht und sie anspricht. „Offen, humorvoll und bescheiden“, beschreibt er sich selbst lachend.

