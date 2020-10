Mannheimer Unibibliothek prämiert

Die Universitätsbibliothek (UB) Mannheim hat den Open Library Badge 2020 erhalten. Die Auszeichnung wird für den „bibliothekarischen Einsatz für mehr Offenheit in Wissenschaft und Gesellschaft“ vergeben. Das teilte die Universität in einer Pressemitteilung mit.

Die UB Mannheim ist nach eigenen Angaben eine von wenigen Bibliotheken deutschlandweit, die den Open Library Badge 2020 bisher erhalten haben. Nach Ansicht der Jury erfüllt die UB acht Kriterien, die für die Vergabe der Auszeichnung relevant sind.

Dazu gehört beispielsweise das Aufdecken von Open-Access-Potenzialen – also des freien Zugangs zu wissenschaftlicher Literatur. Dieses Kriterium erfülle die Bibliothek durch eine breitgefächerte Beratung und Unterstützung von Wissenschaftlern zu allen Open Access-Fragen, heißt es.

Software verfügbar machen

Ein weiteres Kriterium betrifft die Mitgestaltung von Open-Source-Software, also Software, die öffentlich eingesehen werden kann. Die Universitätsbibliothek entwickelt beispielsweise die in viele Sprachen übersetzte Software zum gemeinsamen Ansehen von etwa Präsentationen bei Gruppenarbeiten als Open-Source-Software. So ermöglicht sie die freie Nachnutzung auch in anderen Bibliotheken oder Einrichtungen weltweit.

Zudem wurden nach Angaben der Universität Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote gewürdigt, welche die UB zu Themen rund um Offenheit in der Wissenschaft organisiert. Bereits zum vierten Mal fand beispielsweise mit dem „Mannheim Open Science Day“ eine weitere Informations-Veranstaltung statt.

Die Vergabekriterien der Jury, die Liste aller ausgezeichneten Bibliotheken und weitere Informationen zum Preis sind einsehbar im Internet unter der Adresse https://badge.openbiblio.eu. red

