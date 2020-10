Mannheimer Universität die drittbeste in Deutschland

Die Universität Mannheim zählt zu den Top-10-Prozent der besten Universitäten weltweit und ist drittbeste Uni in Deutschland. Das hat die gesamtuniversitäre Bewertung des Times Higher Education (THE) World University Ranking 2021 festgelegt. Das Ranking bewertet forschungsintensive Universitäten in ihren Kernaufgaben Lehre, Forschung, Forschungseinfluss, Wissenstransfer und Internationalisierung.

In Konkurrenz zu Oxford

Dabei wurden 1500 Universitäten weltweit untersucht, davon 48 aus Deutschland. Auch in diesem Jahr belegt die Universität Mannheim in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften jeweils den ersten Platz unter den deutschen Universitäten. Im weltweiten Vergleich erreicht sie in den Sozialwissenschaften Platz 38, in den Wirtschaftswissenschaften verbessert sie sich von Platz 41 auf Platz 39. Europaweit platziert sie sich in beiden Kernbereichen auf Platz 11. Im Ranking des Faches Psychologie belegt die Universität Mannheim in diesem Jahr Platz 60 und verbessert sich damit um 40 Plätze im Vergleich zum Vorjahr.

Sie ist damit die drittbeste deutsche Universität und konkurriert international mit so renommierten Hochschulen wie dem MIT und Harvard in Boston (USA) oder der britischen Oxford-Universität. „Es freut mich sehr, dass wir im Fächerranking unsere Spitzenposition zum wiederholten Male bestätigen und ausbauen konnten“, kommentiert Thomas Puhl, Rektor der Universität Mannheim, das Ranking. lia

