Mannheimer Verein verschenkt Spieltüten

Mannheim.Was in der Papiertüte wohl drin sein mag? Melanie Kuhnert vom Verein SpieleMA möchte es nicht verraten. Nur so viel: 14 Gesellschaftsspiele für Kinder und Erwachsene. 200 solcher Tüten vergibt der Verein gratis an Mannheimer mit Familien- oder Sozialpass. Zur Tüte darf sich jeder noch ein weiteres Spiel aussuchen.

„Das mit Murmeln“, flüstert Max-Konstantin (3) seiner Mama Eva Neuner zu.

...