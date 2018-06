Anzeige

Wer jetzt hier stadteinwärts vorbeifährt, sieht Bäume: kleinere, aber auch ein paar mächtige. In ein paar Jahren wird das nicht mehr so sein. Bis zu 200 Wohneinheiten werden hier entstehen, daneben baut der SWR sein neues Studiogebäude. Noch braucht man viel Fantasie, um sich das neue Bild der Schafweide vorstellen zu können. Weniger Fantasie brauch man, um folgende Aussage zu treffen: Die Gestaltung der Fläche wird nicht ohne Konflikte ablaufen. Wir sprechen von einem markanten Fleck an einer zentralen, vielbefahrenen Einfahrtsachse in die Innenstadt, direkt am Neckar gelegen. Wer hier baut, gestaltet gleichzeitig eine Mannheimer Visitenkarte. Wer hier baut, verantwortet also, wie Vorbeifahrende das Ensemble bewerten – als gelungen, als mittelmäßig oder schlechtestenfalls als hässlich, als schlechte Visitenkarte also.

Dass die Stadt das Gelände schnellstmöglich vermarkten will, ist angesichts enger finanzieller Spielräume nachvollziehbar. Ziel muss trotzdem eine attraktive, luftige Bebauung sein. Und: beim Planen einen möglichst hohen Konsens herzustellen. Die kurzfristige Verlegung einer Bezirksbeiratssitzung ist sicherlich kein geeignetes Mittel dafür. Es vermittelt den Eindruck, etwas zügig durchpeitschen zu wollen. Das muss besser werden – zumal noch viele Reiz- (oder: Konflikt-)themen in der Luft liegen: Baumbestand, Grünflächen, Frischluftzufuhr, Parkplätze.