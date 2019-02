Mannheimer Wälder: Kranke Kiefern müssen entfernt werden

Mannheim.Nach der monatelangen Hitze im Sommer 2018 müssen auch in Mannheim absterbende Kiefern entfernt werden. Betroffen sind davon flächendeckend der Käfertaler Wald, aber auch der Pfingstberger Wald und der Rheinauer Wald, wie die Stadt mitteilte. Nicht nur die Trockenheit, sondern auch der Kiefernborkenkäfer und eine Pilzkrankheit greifen die Kieferwälder an. Von diesem Absterbeprozess sei jedoch nicht nur Mannheim betroffen, denn in der gesamten Rheinebene könne ein Kiefernsterben festgestellt werden.

Teile bereits enfernt

Bereits 230 Festmeter Kiefernholz wurden deshalb im Pfingstberger Wald und im Rheinauer Wald entfernt. Zu erwarten ist, dass weitere rund 270 Festmeter entnommen werden müssen. Stark betroffen ist besonders der Osten des Käfertaler Walds und entlang der A6 Richtung Sandhofen. Nach heutiger Einschätzung ist auf dieser Fläche mit einem Anfall von 2.000 Festmetern Kiefernholz zu rechnen. Ein Festmeter entspricht dabei einem Kubikmeter Holzmasse ohne Zwischenräume. Im Unteren Dossenwald ist das massive Absterben glücklicherweise nicht zu beobachten. Wie in jedem Jahr sind hier lediglich einzelne Kiefern abgestorben.

Beeinträchtigungen durch die Holzernte

Durch die Holzerntemaßnahmen kommt es vorübergehend zu Beeinträchtigungen für die Bevölkerung. Aus Sicherheitsgründen werden die Wege in der jeweils bearbeiteten Fläche gesperrt. Zum Feierabend wird die Sperrung der Hauptwege wieder aufgehoben. Auch die Forstmaschine, die das Holz auf die Holzlagerplätze zieht, hinterlässt Spuren. Der Forst ist sehr darum bemüht, die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.

Die Arbeiten im Rheinauer Wald dauern noch ungefähr zwei Wochen an. Im stärker betroffenen Käfertaler Wald wird der Einschlag von Kiefern den Forstbetrieb das ganze Jahr über beschäftigen, mit einer Pause im Frühjahr und Frühsommer.

Nachpflanzung geplant

Da mehr Kiefern entnommen werden müssen, als bei einer planmäßigen Durchforstung, entstehen teilweise große Lücken in der Bewaldung. Dort soll laut den Angaben nach und nach wieder aufgeforstet werden. Dafür werden Baumsorten ausgewählt, die mit dem veränderten Klima und mit Trockenperioden besser zurechtkommen.