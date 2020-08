Mannheimer Widerstand

An einem Morgen im Februar 1942 kam die Gestapo: Mit Massenverhaftungen holte die gefürchtete NS-Polizei damals in Mannheimer Großbetrieben zum Schlag gegen oppositionelle Demokraten aus. Lange hatte die Gestapo die Aktion vorbereitet. Als Arbeiter beim Kabelverlegen im Keller des Anwesens Waldstraße 40 Schriften gegen den „Hitlerfaschismus“ fanden und die brisante Nachricht weitergaben, nahm das Unheil seinen Lauf. Verhaftet wurden etwa 60 Personen, unter ihnen auch ein früherer kommunistischer badischer Landtagsabgeordneter und Mannheimer Stadtrat, nach dem die Widerstandsgruppe sich benannt hatte. Wenige Monate später wurden 13 Männer und eine Frau in Stuttgart durch das Fallbeil hingerichtet. Zuvor war in einem kurzen Prozess gegen die Gruppe am Mannheimer Volksgerichtshof verhandelt worden. Wie hieß der Mannheimer Stadtrat, nach dem sich die Widerstandsgruppe benannt hatte? wol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020