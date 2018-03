Mannheimer zu Besuch bei Papst Franziskus

Anzeige

Es war der unbestrittene Höhepunkt der diesjährigen Rom-Reise: die persönliche Begegnung mit Franziskus auf dem Petersplatz. Drei Vertreter aus der Gruppe der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) nutzten die günstige Gelegenheit, um dem Papst ein Grundsatzpapier des KAB-Bundesverbands zu fairen Arbeitsbedingungen weltweit zu überreichen. Es trägt den Titel „Arbeit.Macht.Sinn“, ein Motto, unter dem auch die im Herbst stattfindenden 9. Kurpfälzer Sozialtage stehen.

„Der Papst wirkte sehr konzentriert und interessiert an der Arbeit der KAB. Bei unserem kurzen Gespräch ging es um faire Arbeitsbedingungen und darum, die Globalisierung so gestalten, dass alle daran teilhaben können“, sagt KAB-Diözesansekretär Ulf Bergemann. „Franziskus versteht gut Deutsch und spricht auch einige Sätze.“

In der Gruppe mit Bergemann, Spiros Lytras sowie Pfarrer Friedbert Böser aus Schwetzingen waren 69 Pilger aus der Erzdiözese Freiburg und darüber hinaus zur Wallfahrt nach Rom aufgebrochen. Gleich am ersten Tag stand der Besuch der Basilika St. Peter, der größten Kirche der Christenheit, mit der gewaltigen Kuppel, die auf den Plänen Michelangelos fußt, auf dem Programm. Am selben Tag nahmen die Pilger auch am Angelus-Gebet sowie an einer Jubiläumsaudienz mit Papst Franziskus teil. Der Besuch von vier der sieben Pilgerkirchen sowie Gottesdienste – darunter sogar eine Heilige Messe am Petrus-Grab – waren weitere Höhepunkte. Bei herrlichem Sonnenschein spazierten die Pilger durch die Vatikanischen Gärten, anschließend hatten sie die Möglichkeit, die Vatikanischen Museen und die Sixtinische Kapelle zu besuchen.