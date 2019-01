Mannheimerin eine Runde weiter bei „DSDS“

Shamia Muun während ihres Auftrittesbei RTL. © MG RTL D/Stefan Gregorow

Mannheim.Die 17-jährige Shamia Munn schafft mit ihrer Version von „I’d rather go blind“ von Etta James den Sprung in die nächste Runde der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Mit ihrer kräftigen Soulstimme kann die Mannheimerin die Jury um Xavier Naidoo restlos von sich überzeugen. Nach ihrem Auftritt wird sie geradezu mit Komplimenten überhäuft. Naidoo etwa sprach von einer beeindruckenden Leistung. Worte wie „supertalentiert“, „grandios“ und „weltklasse“ sind ebenfalls gefallen. Auch die bescheidene Art der jungen Sängerin kommt gut an. Naidoo ist sich nach dem Auftritt sicher, dass Shamia mit dieser Mischung aus Talent und Bescheidenheit sehr weit kommen wird. Als nächstes muss die Wallstädterin sich in der zweiten Runde, dem sogenannten Recall beweisen. (bl)