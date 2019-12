Mannheimerin erhält Bundesverdienstkreuz

„Ihre herausragenden Leistungen für das Gemeinwesen haben damit die verdiente öffentliche Anerkennung gefunden“, heißt es in dem Brief, der Karin Meissner diesen September völlig ahnungslos erreicht. Er trägt die Unterschrift von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am Freitag überreichte Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister und Mitglied des Bundesrats, Peter Hauk (CDU) Meissner den

...