Mannheimerin hilft im Flüchtlingscamp

Hat mehrere ehrenamtliche Einsätze hinter sich: Simone Wählt. © ASB

Am Donnerstagnachmittag saß sie bereits im Flieger nach Griechenland und war deshalb für ein Gespräch nicht mehr erreichbar. Die Mannheimer Krankenschwester Simone Wählt hilft ehrenamtlich im Flüchtlingscamp Kara Tepe, dem Nachfolger des abgebrannten Lagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Die 49-jährige Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin ist Technische Leiterin eines achtköpfigen Schnelleinsatzteams des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), wie der Bundesverband der Hilfsorganisation mitteilte.

Das Team soll im Camp „dringend benötigte medizinische Hilfe“ leisten. Der ASB reagiere damit gemeinsam mit anderen Organisationen auf eine Anfrage der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der griechischen Behörden.

In Kara Tepe sind laut ASB zurzeit knapp 7400 Schutzsuchende untergebracht. Bis Ende des Monats soll in dem Camp ein Gesundheitszentrum aufgebaut werden. Bis dahin wollen Hilfsteams wie das des ASB eine medizinische Grundversorgung bieten.

Eine erste ASB-Gruppe aus Ärzten, Notfallsanitätern, Rettungsassistenten, Logistikern und Pflegekräften ist seit zwei Wochen vor Ort und wird jetzt durch das Team um Simone Wählt abgelöst. Die Mannheimerin war in diesem Jahr laut ASB bereits auf der griechischen Insel Samos im Einsatz, davor im Nordirak (2012) und in Sri Lanka (2004). Die ASB-Ambulanz in Kara Tepe ist den Angaben zufolge „auf dem Stand einer regulären Hausarztpraxis“.

Auch der Mannheimer Flüchtlingshilfsverein Save Me macht zum „Tag der Menschenrechte“ am kommenden Donnerstag auf die Situation in Kara Tepe aufmerksam. Die Zelte dort böten „keinerlei Schutz vor dem Winter, haben keinen Boden, und die Menschen schlafen auf der Erde“, so Save Me. „Es gibt dort keine Duschen, kein warmes Wasser und keine ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln“.

Save Me erneuert die Forderung, dass Baden-Württemberg und auch Mannheim Schutzsuchende von dort aufnehmen soll. Der Verein bittet auch um Spenden an die in Griechenland tätige Hilfsorganisation Heimatstern, die dort Schlafsäcke, Hygieneartikel und Nahrungsmittel verteilen lässt (Heimatstern e.V., IBAN: DE47 7015 0000 1004 2328 54, Stichwort: Kara Tepe).

Freitag, 04.12.2020