Mannheimerin im Landesvorstand

Die Mannheimerin Annalena Wirth ist bei der Landeskonferenz der Jusos Baden-Württemberg in den Landesvorstand der SPD-Jugendorganisation gewählt worden. Wie die Jungsozialisten mitteilten, wurde die 19 Jahre alte Jurastudentin bei dem Treffen in Karlsruhe außerdem zur stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. In ihrer Bewerbungsrede habe sie sich für ein starkes Europa und Reformen in der europäischen Union ausgesprochen, hieß es weiter. Wirth, die auch dem SPD-Ortsverein Lindenhof vorsitzt, wolle sich vor allem dafür einsetzen, dass die Jusos in der SPD eine stärkere Stimme bekämen und inhaltlich sowie personell vertreten seien.

Mit einem Initiativantrag an die Bundesregierung forderte unterdessen laut Mitteilung die Mannheimer Delegation als zweitgrößter Juso-Kreisverband im Südwesten die Aufnahme der 13 000 Geflüchteten auf Moria. wol (Bild: Privat)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020