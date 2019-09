Mannheimerin sucht ihre Schwester

Mannheim.Julie De Marco weiß schon lange, dass sie ein Besatzerkind ist: Als sie 1960 in Wiesbaden das Licht der Welt erblickt, ist ihr Vater längst in die USA zurückgekehrt. „Meine Mutter hat mir ein Bild von meinem Vater gezeigt, aber ich wollte es genau wissen, ich habe ihn schließlich nie kennengelernt.“ Im Sommer 2018, die Fußpflegerin steckt mitten in der Suche nach ihrem Vater, findet sie

...