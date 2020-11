Mannheims erste ehrenamtliche Beerdigungsliturgin

Kommt denn da kein Pfarrer auf den Friedhof? An diese Frage hat sich Daniela Götz gewöhnt. „Dann erkläre ich, dass mich der Bischof beauftragt hat“, sagt sie. Denn in der Tat lässt es die Erzdiözese Freiburg jetzt zu, dass Laien den sogenannten Begräbnisdienst leisten. Die 67-jährige Feudenheimerin ist die Erste in Mannheim, die diese Aufgabe übernommen hat – ehrenamtlich.

Daniel Kunz,

...